Производитель iPhone презентовал сразу две модели авто
- 21.10.2022, 4:48
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Фотофакт.
Компания Foxconn, тайваньский IТ-гигант, занимающийся выпуском iPhone для Apple и смартфонов Xiaomi, представила две новые модели электрокаров.
Об этом сообщает издание Тopgir.
Речь идет о хэтчбеке Model B и пикапе Model V, запас хода которых превышает 400 километров.
Известно, что разработкой дизайна занималось итальянское дизайн-бюро Pininfarina.
В частности, пикап планируется производить на Тайване, Таиланде и Соединенных Штатах.
Хетчбек Model B
Хэтчбек построен на платформе MIH (Mobility in Harmony), по своим размерам он близок к автомобилю Volkswagen ID.3. Электрокар имеет полностью стеклянную крышу.
Фары могут показывать разные значки, включая заряд батареи.
Кроссовер способен проехать до 450 километров без подзарядки.
Пикап Model V
Пикап Model V украсили логотипом Foxconn. Грузоподъемность авто – одна тонна.
Грузовик способен буксировать прицеп около трех тонн. Заряда батареи хватит на 420 км.
Более исчерпывающей информации пока нет.