Производитель iPhone презентовал сразу две модели авто 21.10.2022, 4:48

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Фотофакт.

Компания Foxconn, тайваньский IТ-гигант, занимающийся выпуском iPhone для Apple и смартфонов Xiaomi, представила две новые модели электрокаров.

Об этом сообщает издание Тopgir.

Речь идет о хэтчбеке Model B и пикапе Model V, запас хода которых превышает 400 километров.

Известно, что разработкой дизайна занималось итальянское дизайн-бюро Pininfarina.

В частности, пикап планируется производить на Тайване, Таиланде и Соединенных Штатах.

Хетчбек Model B

Хэтчбек построен на платформе MIH (Mobility in Harmony), по своим размерам он близок к автомобилю Volkswagen ID.3. Электрокар имеет полностью стеклянную крышу.

Фары могут показывать разные значки, включая заряд батареи.

Кроссовер способен проехать до 450 километров без подзарядки.

Пикап Model V

Пикап Model V украсили логотипом Foxconn. Грузоподъемность авто – одна тонна.

Грузовик способен буксировать прицеп около трех тонн. Заряда батареи хватит на 420 км.

Более исчерпывающей информации пока нет.

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