В Украине ликвидировали «православного воина» Соловьева 18 21.10.2022, 7:40

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фото: facebook.com/irakli.komaxidze

Захватчик приехал на войну из села Боголюбово в Суздальском районе.

Украинские воины ликвидировали 22-летнего курсанта РПЦ Александра Соловьева - тезку топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева.

Об этом в Facebook сообщил основатель проекта InformNapalm Иракли Комахидзе.

«Набожного» оккупанта «денацифицировали» 26 сентября. Он был победителем конкурса «Православный воин 2021».

Прощание с ним состоится сегодня, 21 октября, в храме села Боголюбово в Суздальском районе Владимирской области.

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