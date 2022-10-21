Пионтковский назвал самую большую ошибку Путина в войне против Украины 2 21.10.2022, 7:51

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Андрей Пионтковский

Она может привести к социальному взрыву в России.

Российский публицист Андрей Пионтковский считает, что прекращение (но не для всех – ред.) частичной мобилизации в РФ является самой большой ошибкой главы Кремля Владимира Путина.

Об этом Андрей Пионтковский рассказал «24 канала».

Он объяснил, что решение прекратить призыв только в Петербурге и Москве может обострить социальные проблемы, которые существовали уже и раньше. Эксперт добавил, что в России с самого начала мобилизации был «когнитивный диссонанс в официальной пропаганде».

«С одной стороны «вставай, страна огромная» и «идет священная отечественная война», с другой – власть будто издеваясь, говорит, чтобы граждане не беспокоились, потому что «это лишь 1 процент из 25 миллионов». Говорили, что «мобики» два месяца готовятся, а затем выясняется, что они 5 дней в учебных лагерях и 5 дней в боевой части. Через 10 дней – на фронт», – отметил он.

Частичную мобилизацию в РФ Путин объявил 21 сентября.

Планировалось призвать в армию и отправить на фронт 300 тысяч россиян. Однако это только официальные данные. В то же время, принудительная и «тихая» мобилизация в РФ проводилась с начала полномасштабного вторжения в Украину. Призывали мужчин и на временно оккупированных территориях. Первые мобилизованные на фронте появились уже через две недели. И сразу начали попадать в плен к украинским военным.

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