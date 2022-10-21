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По бегущим через Антоновский мост россиянам нанесли мощные удары

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  • 21.10.2022, 8:00
  • 13,130
По бегущим через Антоновский мост россиянам нанесли мощные удары

В районе моста гремят взрывы, в Херсоне слышна канонада.

В районе Антоновского моста в Херсоне раздаются взрывы. Вероятно, по мосту наносятся удары.

Об этом сообщает ТСН.

В российских пабликах утверждают об ударах по мосту и переправам через Днепр со стороны ВСУ. Речь идет о якобы 12 ударах. По некоторым данным, к месту взрывов прибыли семь карет «скорой»

Также в ночь с 20 на 21 октября в оккупированном Херсоне послышалась довольно громкая канонада.

Местные жители выкладывают в Сеть кадры происходящего, информирует телеграм-канал «Украина 365».

Судя по кадрам и комментариям к публикуемым видеоматериалам, украинская армия нанесла удар по Антоновскому мосту, причем именно в то время, когда российские оккупанты по нему что-то перевозили.

«Херсон. В районе Антоновского моста «хлопки», - пишут авторы канала «Украина 365».

В Интернете комментируют «бавовну» в районе Херсона: «ВСУ терпеливо ждали несколько дней, пока оккупанты начнут использовать Антоновский для вывода войск».

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