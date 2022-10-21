Арестович о наступлении из Беларуси: Будет как под Киевом, только веселее 5 21.10.2022, 8:06

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Алексей Арестович

Вторжение в Украину с севера стало более вероятным.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что до реальных угроз вторжения из Беларуси далеко, но подготовка там продолжается по полной.

Угроза с территории Беларуси становится чуть более вероятной.

Передислокация российских войск продолжается. В известном смысле идет частичная скрытая мобилизация в Беларуси, правда, это преимущественно отдельные военные специальности. До реальных угроз из республики Беларусь далековато.

Об этом Арестович заявил в разговоре с российским оппозиционером, правозащитником Марком Фейгиным.

На вопрос Фейгина, что Россия сейчас готовит аэродром в Гомеле, является ли это подготовкой России к дальнейшим операциям, связанным именно с использованием гомельского аэродрома, Арестович отметил, что есть угрозы, а есть подготовка к угрозам.

«Угрозы далеко, а подготовка к угрозам идет по полной. Около 9 тысяч россиян там будет до конца месяца. В принципе, это уже половина из того, чем можно угрожать. Девятью тысячами ничего сделать нельзя, нужно 20-25, а лучше 30 тысяч. На Киев группировки приперлось около 40 тысяч, и это были части — не чета нынешним. Чем они закончили, понятно. Но чтобы хоть какую-то угрозу создать, не в смысле, чтобы радостно побежали на Киев, на Луцк или на Ровно, а в принципе, чтобы мы держали группировку и пополняли нашу группировку, которая прикрывает белорусскую границу, нужно тысяч 20-30… Пусть накапливают. Они собирают, и мы собираем», — отметил он.

Советник Офиса президента добавил, что по данным Генштаба, россияне хотят перерезать пути снабжения западного оружия.

«Но, во-первых пути снабжения западного оружия сильно южнее проходят, и ничего они не перережут. А во-вторых, пусть набегут – там мы их еще не били. Там места хуже, чем в Киеве. Надо валить по лесам, по лесным дорогам. Будет то же самое, что под Киевом, только веселее. Потому что эти вообще ничего не умеют. Полтавские, сумские и черниговские фермеры пополнили хозяйства танками российскими и прочей техникой, и киевские уже были, а вот волынские, житомирские – еще нет», - резюмировал он.

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