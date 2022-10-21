закрыть
21 октября 2022, пятница, 9:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Аравийском море неожиданно появилась на поверхности атомная подлодка США

4
  • 21.10.2022, 8:10
  • 11,034
В Аравийском море неожиданно появилась на поверхности атомная подлодка США
иллюстрационное фото

Военные аналитики назвали это сигналом России и Китаю.

Американская подлодка с баллистическими ракетами типа «Огайо» редко появляется на поверхности, поэтому ее появление аналитики называют намеком для соперников США.

Атомная ракетная подлодка (SSBN) США, которую обычно не видят на публике, была замечена в международных водах Аравийского моря утром в четверг, 20 октября (по азиатскому времени).

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) опубликовало ее фото в Twitter.

В сообщении говорилось, что глава CENTCOM генерал Майкл Курилла посетил подлодку USS West Virginia с баллистическими ракетами типа «Огайо» в международных водах Аравийского моря.

Подлодки такого класса нечасто обнаруживают свое присутствие. В редких случаях их можно увидеть в водах США или портах Великобритании, главного американского союзника.

Аналитики The Drive считают, что внезапное появление субмарины может являться сигналом для Китая, России или Ирана. Они считают, что атомная подлодка не случайно появилась во время 20-го съезда Коммунистической партии Китая, на котором китайский лидер Си Цзиньпин назвал воссоединение Тайваня с материковым Китаем «исторической миссией».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три ключевых прокола Путина и Лукашенко
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко Роман Бессмертный
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой Томас Мазетти
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип