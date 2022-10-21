Под напором ВСУ российская армия отступает из-под Херсона 1 21.10.2022, 8:15

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Бегство основных частей пытаются прикрыть десантом.

Часть российских подразделений сбегает с правобережья Херсонщины. В то же время, на это направление направили десантные войска, чтобы они прикрывали основные силы российской армии, чтобы те вышли с минимальными потерями.

Об этом «24 каналу» сказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Он сообщил, что Россия перебросила часть десанта на правобережье Херсона.

По его словам, этот десант пытается удерживать линию фронта в районе Берислава после того, как оккупанты потеряли контроль над Давыдовым Бродом.

«Бои там ведутся. На самом деле похоже на то, что Путин приказал стоять до конца, не считаясь с потерями и последствиями на Херсонщине», – сказал он.

Военный эксперт заверил, что есть и другая ситуация, о которой говорит даже Суровикин – стоять до последнего это не значит удержать. К тому же у россиян проблемы с нарушенной логистикой.

«Видно, что десант российских войск переходит к операции «прикрытие» – они пытаются сдерживать позиции украинских войск насколько это возможно до момента отхода основных групп с бронетехникой, которые у них остались в районе Херсона», – заявил Мусиенко.

По его мнению, сейчас российские войска пытаются организовывать понтонные и паромные переправы, чтобы перебросить свои силы на левый берег Херсонщины.

«Можно заметить, как оккупанты постепенно отходят от Херсонского направления, но боевые действия там продолжаются. В частности, населенный пункт Снигиревка до сих пор временно под российским контролем», – добавил он.

Военный эксперт считает, что на сегодняшний день стратегия истощения оккупанта на том направлении работает. Силы и средств для сдерживания украинских военных там становится все меньше.

Мусиенко подчеркнул, что, скорее всего, роль российского десанта сводится к тому, чтобы прикрывать выход основных групп и сделать постепенный отход с Херсонского направления с минимальными потерями для российских войск.

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