«Приказали стоять, а полроты просто погибло» 8 21.10.2022, 8:24

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Российский оккупант пожаловался на тупость своего командования.

Российский оккупант пожаловался подруге на непрофессиональное командование. Из-за некомпетентности командиров захватчики несут большие потери.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор захватчика, которое опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Вот в 3-й роте командир сказал уехать. Танки пусты, не было керосина. Они выехали, их начали бомбить. Командир сказал: «Нет, стоим» к «Талому»... А полроты просто погибло», - сказал оккупант.

По его словам, в той же 3-й роте еще двое оккупантов пропали без вести. «А если они попытаются дойти к вам? Как, в смысле, даже не поискали?»–удивленно спрашивает россиянка.

«Да конечно, нет. Я тебе говорю, тут у нас начальство такое вот. У меня друг, его «затрехсотило», он поехал, он жив, а его там начальник штаба, уже все, говорит, он 200-й. Хорошо хоть еще документы не успел сделать, не отправил в сторону дома», – посетовал захватчик.

Однако подруга рассказала захватчику, что о некомпетентности командования «второй армии мира» уже говорят в РФ.

«У нас много кто говорит, что сами бойцы как бы сами не тупые, очень много умеют и делают, а вот командование как бы очень страдает, неграмотные командиры стоят», - добавила россиянка.

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