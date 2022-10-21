Ученые выяснили, как чешутся рыбы 2 21.10.2022, 8:33

1,536

На самом деле, это выглядит удивительно.

Согласно исследованию Кристофера Томпсона и Джессики Муивиг из Университета Западной Австралии, испытывающие зуд рыбы чешутся о шершавую кожу проплывающих мимо акул, пишет nv.ua.

Почесывание важно для рыб, поскольку таким образом они избавлются от паразитов и омертвевшей кожи.

Но в открытом океане не так уж много возможностей для этого.

Австралийские ученые, изучавшие фауну Тихого, Индийского и Атлантического океанов, обнаружили, что рыбы нашли оригинальный выход из этой трудной ситуации.

Обитательницы морских глубин использовали в качестве чесалки своих близких родичей — грозных акул. Правда, из осторожности они выбирали некрупных особей.

Рыбы подплывали к акулам и терлись об их кожу — чаще всего, головой или боками. Исследователи полагают, что именно эти места наиболее уязвимы для паразитов.

Это оригинальное поведение на самом деле вполне объяснимо. Акулья кожа покрыта мелкими дермальными зубчиками, создающими шершавую поверхность. Любопытно, что многие древние культуры, обитающие у берегов морей, знали об этом и использовали кожу акул для шлифования поверхностей.

Результаты своего исследования Томпсон и Миувиг считают чрезвычайно важными, поскольку теперь понятно, что численность акул оказывает прямое влияние на состояние остальных популяций в океане. А с учетом, что она неуклонно падает, будущее других рыб тоже в опасности.

«Численность некоторых видов у побережья Квинсленда в Австралии сократилась на 92%, — говорят авторы. — В будущем это может привести к изменениям в экосистеме».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».