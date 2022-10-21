На Луганщине HIMARS превратили в кучу кирпича казарму оккупантов 21.10.2022, 8:48

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Опубликованы спутниковые снимки «до» и «после» точного удара.

Украинские бойцы точным ударом HIMARS разбили здание в Новоивановке Северодонецкого района Луганщины, где базировались оккупанты

Спутниковые фото здания «до» и «после» точного удара обнародовал 20 октября в Твиттере OSINT- аналитик, работающий под псевдонимом Blue Sauron.

Речь идет о здании лицея во временно оккупированном селе Новоивановка Северодонецкого района Луганской области. Предварительно сообщается, что «прилет» произошел 18 октября.

Aftermath of alleged HIMARS attack on a lyceum bldg in Novoivanivka, Luhansk oblast (48.747459, 38.470930)https://t.co/Abs9pnYvLZ

(@geoconfirmed) pic.twitter.com/lPTKKsWiIi — erich_auerbach (@zcjbrooker) October 20, 2022

Отметим, что Новоивановка находится примерно в 18 км от актуальных ближайших позиций ВСУ на этом направлении фронта и в 4 км от трассы Р-66 – важной логистической артерии, соединяющей Лисичанск, Северодонецк и Кременную с Луганском и территорией так называемой «ЛНР».

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