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На Луганщине HIMARS превратили в кучу кирпича казарму оккупантов

  • 21.10.2022, 8:48
  • 2,052
На Луганщине HIMARS превратили в кучу кирпича казарму оккупантов

Опубликованы спутниковые снимки «до» и «после» точного удара.

Украинские бойцы точным ударом HIMARS разбили здание в Новоивановке Северодонецкого района Луганщины, где базировались оккупанты

Спутниковые фото здания «до» и «после» точного удара обнародовал 20 октября в Твиттере OSINT- аналитик, работающий под псевдонимом Blue Sauron.

Речь идет о здании лицея во временно оккупированном селе Новоивановка Северодонецкого района Луганской области. Предварительно сообщается, что «прилет» произошел 18 октября.

Отметим, что Новоивановка находится примерно в 18 км от актуальных ближайших позиций ВСУ на этом направлении фронта и в 4 км от трассы Р-66 – важной логистической артерии, соединяющей Лисичанск, Северодонецк и Кременную с Луганском и территорией так называемой «ЛНР».

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