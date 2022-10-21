Белый дом: Вероятность нападения Лукашенко на Украину возросла 1 21.10.2022, 8:51

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В США раскрыли тактику белорусской армии в случае вторжения.

Тактика Вооруженных сил Беларуси такова, что они хотят заставить Украину применить своих военных на северной границе, чтобы отвлечь внимание от контрнаступления на юге и востоке.

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, его заявление приводит журналист «Голоса Америки» Остап Ярыш в Twitter.

«Одна из тактик Беларуси может состоять в том, чтобы посмотреть, смогут ли они заставить Украину применить живую силу на северной границе, чтобы отвлечь украинские силы, чтобы они не могли быть использованы в других местах на востоке или юге», — рассказал Кирби.

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