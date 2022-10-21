Развенчан миф о TikTok-армии Кадырова 21.10.2022, 8:55

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Гражданских переодевают в военную форму.

Сообщения главы Чечни Рамзана Кадырова об отправке сыновей на фронт - фейк, а ролики с ними - постановка.

Об этом в эфире проекта FreeДом заявил спикер чеченского батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев. Он также развеял мифы о якобы армии Кадырова, рассказав, кто на самом деле в нее входит и как ее финансируют.

Белокиев обратил внимание на тот факт, что, пытаясь пиарить якобы свою армию, Кадыров показывает пропагандистские ролики, на которых гражданских переодевают в военную форму - это МЧСники, и родственники Рамзана.

«В действительности же этих бойцов нет... Это просто картинка, ничего более», - говорит Ислам.

20 октября Кадыров заявил, что его несовершеннолетние сыновья посетили линию соприкосновения, на фронте отстреливались от кого-то.

«Эта постановка рассчитана в первую очередь на внутреннее потребление, на чеченцев, потому что чеченцы его постоянно упрекают в том, что он сам и его родственники не идут воевать», - говорит спикер чеченского батальона имени Шейха Мансура. Также известно, что во время съемок этих роликов с детьми Рамзана находилась охрана.

Также Белокиев прокомментировал массу роликов с армией Кадырова. По его словам, глава Чечни выделяет большие деньги на экипировку своих вояк, они одеты по последнему писку моды. А делается это за счет мирного населения, с них собираются деньги.

«Многие бюджетники вынуждены с каждой своей зарплаты по 10-15 процентов платить в фонд Ахмата Кадырова, из которого потом все это финансируется», - говорит он.

Также часть денег глава Чеченской Республики присваивает себе и для своего окружения.

Белокиев заявил, что среди кадыровцев есть разный контингент. Верхняя прослойка - это сам Кадыров и его окружение. Это люди, которых нужно именовать бизнесменами, это люди, которые любят жить на широкую ногу, это золотая молодежь.

«Есть вторая прослойка. Это люди, которые непосредственно подчиняются. Это люди, руками которых они совершают свои действия. Они действительно являются преступниками. Есть третья прослойка - это обычные рядовые кадыровцы... Они не участвуют непосредственно в пытках в убийствах», - объяснил спикер чеченского батальона имени Шейха Мансура.

При этом, подчеркнул он, наступательного вооружения у кадыровцев нет, потому что Путин им не доверяет.

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