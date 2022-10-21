Российский солдат бросил автомат и в одних трусах убегал от белоруса из полка Калиновского 11 21.10.2022, 9:04

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Необычная история произошла на Южном фронте.

Боец полка имени Кастуся Калиновского рассказал интересную историю об освобождении одного из сел на юге Украины:

— Я принимал участие в штурме деревни на юге Украины. Операция прошла успешно, деревня вернулась под контроль Украины, оккупантов выгнали.

Когда бои утихли, а русские, оставив нам большое количество своего боекомплекта, убежали в сторону «поребрика», мы осматривали деревню на предмет растяжек и заминированных помещений. Подходя к очередному дому, вдруг я боковым зрением заметил, как из соседнего сарая выскочил русский солдат в одном белье и с автоматом в руках. Он с ошеломленным взглядом огляделся, увидел меня, сначала поднял руки, потом бросил на землю автомат и резко стал убегать в сторону леса. Видно, испугался сказок про «фашистов «и побоялся, что я его «замучу»: что там было у него в голове, трудно понять. Вообще трудно понять, что у них всех в головах, когда они пришли на чужую землю.

Так вот: он бежит, а я стою немного ошеломленный. Ну не ожидал увидеть воина «второй армии мира» в одних трусах. Расстояние от меня было метров сто, сто пятьдесят. В принципе с такого расстояния я кладу из автомата половину магазина в лист А4. Я с легкостью мог бы его застрелить. За все то горе, которое они принесли на украинскую землю…

Это был очень трудный выбор. Но рука не поднялась. Убежал.

Вы там «орки» знайте: если встретите такого же, как вы, урода, только в одних трусах – это мой. За жизнь пусть благодарит воина полка Калиновского.

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