ФСБ под руководством Патрушева «раскачивает» лодку Путина 2 21.10.2022, 9:09

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До главы РФ доводят сигнал: «Все, Вова, дальше некуда».

Живущий в США бывший советский разведчик и сокурсник президента РФ Владимира Путина по Институту КГБ Юрий Швец рассказал в интервью основателю издания gordonua.com Дмитрию Гордону, что полтора года назад вскрыл «целый букет» агентуры ФСБ в информационном пространстве, которая «поливала» главу Кремля «в основном на чем свет стоит».

«Это линия ФСБ, которую я прослеживаю уже где-то года полтора-два. И им за это ничего не было никогда. То есть, они уже там давно сидели, они уже наговорили на 20 лет, по российским же законам. Причем полный состав преступления они изложили, и ничего не надо придумывать и расследовать. Просто конспектировать сидеть то, что они говорят, – и в суд. И никогда не страдали, – отметил Швец. – Я думаю, ФСБ потихоньку под руководством [секретаря Совета безопасности РФ Николая] Патрушева… раскачивает где-то лодку Путина. И безобразие, которое творится, – все это как-то так, в его сторону, все это в его адрес обращается с тем, чтобы довести до такой ситуации, когда скажут: «Все, Вова, дальше некуда. Мы тебе гарантируем жизнь, мы тебя не выдадим, но ты уйди».

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