«Разослал почти 1000 резюме и устроился на рыбный завод в Норвегию» 10 21.10.2022, 9:26

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Белорус устал работать на стройке и совершил неожиданный «поворот» в карьере.

Белорус Павел около восьми лет занимался отделкой квартир: укладывал плитку, выравнивал и красил стены. Работать приходилось без отпусков и часто без выходных, зато такая нагрузка позволяла стабильно зарабатывать 3000—3500 рублей. Год назад белорус задался целью поменять свою жизнь и уехать на сезонные заработки в Норвегию. Путь был непростой, но все получилось: не так давно Павел получил свою первую зарплату в норвежских кронах, пишет onliner.by.

Как выйти на доход в несколько тысяч долларов в месяц, если ты не айтишник, не крупный предприниматель и даже не топ-менеджер? Вариантов немного, и чаще всего в такой ситуации люди задумываются о сезонной подработке за границей. Павел не рассматривал для себя Польшу и другие соседние страны: говорит, что заработать €1—1,5 тыс. может и в Беларуси. А вот случайно попавшаяся на глаза статья про Норвегию, где морякам платят по €8—10 тыс., вдохновила на то, чтобы изучить вопрос.

— Я списался с героем статьи в Instagram. Он мне рассказал, как действовать. Путь предстоял долгий, муторный и не всегда результативный, но я решил попробовать найти работу на судне или рыбном заводе, а заодно посмотреть красивую страну.

В Минске работал как ИП. «Есть заказчики, которые проверяют твою работу с лупой»

Перспектива тяжелой физической работы Павла никогда не пугала: около восьми лет он занимался в Минске отделкой квартир, работал как индивидуальный предприниматель.

— Образования у меня, считайте, нет никакого. После школы какое-то время учился в колледже, но бросил. Потом поступил в частный университет на техника-программиста и тоже понял, что не мое. В строительную сферу попал случайно: увидел объявление с большой зарплатой, где искали бригаду для отделки квартиры. Нашел на барахолке ребят и стал потихоньку вместе с ними учиться с нуля. Занимался всем подряд: штукатурил стены, красил и клеил обои, укладывал плитку.

В среднем Павлу удавалось зарабатывать около 3000—3500 рублей в месяц. Этот доход позволял на достойном уровне обеспечивать семью (у белоруса есть жена и двое детей).

— Деньги хорошие, но все равно улетучивались они как-то очень быстро — это первый минус. Второй минус — ты не знаешь, как поведет себя заказчик. Есть такие, которые будут ходить с лупой и обращать внимание на любую микроцарапинку, которая за шкафом. Или когда кладешь плитку, человек будет ходить и замерять швы — и не объяснишь, что плитка с завода может прийти кривоватой. В общем, в работе было много стресса, — вспоминает собеседник.

«Если постучаться в 100 дверей, одна обязательно откроется»

Год назад Павел задался целью найти работу в Норвегии. Начал с того, что заходил на норвежский Google (google.no) и с помощью переводчика вбивал в поиск запросы «рыбные фабрики» и «рыбные заводы».

— Есть еще приложение MarineTraffic — там я сделал сортировку по судам. Выбрал Норвегию и тип судна — рыболовное. Оттуда брал названия судов и тоже через Google искал контакты фирмы.

По этим контактам Павел рассылал свое резюме. Сам текст CV писал через шаблон — нашел его в интернете, просто заполнил и рассылал на имейл. Отправил в общей сложности 931 письмо.

— Ответили мне процентов на 10 писем. В основном писали: да, конечно, приезжайте к нам работать, но вам нужен вид на жительство в Норвегии. И лишь один из работодателей, с которым я подписал контракт, ответил, что поможет мне с документами. Я не скажу, что это везение.

Наверное, я просто взял количеством: если постучишь в 100 дверей, как минимум одна откроется.

На сайте Udi.no подробно прописаны требования для тех, кто хочет приехать на сезонную подработку в Норвегию. Для легального трудоустройства нужна виза (вид на жительство для работы). А чтобы ее получить, со старта должно быть приглашение от норвежского работодателя. Павел говорит, что в его случае приглашающей стороной стало агентство, которое занимается подбором персонала для других компаний.

Павел заполнил анкету на сайте, подготовил все документы по списку, а работодатель отвез их в миграционный отдел полиции. Также агентство оплатило за белоруса стоимость визы — это 6500 норвежских крон (около €624). Договоренность была такая: эти расходы вычтут из первых двух зарплат Павла.

— Спустя три месяца на почту пришло уведомление о том, что мне выдали рабочий вид на жительство на шесть месяцев. Нужно было отдать свой паспорт в визовом центре в Минске, чтобы они отправили его в норвежское посольство в Москву. Там, конечно, было все не очень гладко, обещали за семь дней поставить въездную визу, а в итоге это заняло две недели. Паспорт я забирал почти перед самым вылетом.

В контракте прописана почасовая оплата — €20 в час

Белорус прилетел в Норвегию чуть больше месяца назад и поселился в городке Роан. С жильем Павлу также помог работодатель — самому ничего искать не пришлось. Условия комфортные: мужчина делит двухэтажный домик на 80 «квадратов» с двумя соседями, тоже мигрантами. У каждого своя комната, в доме есть посудомойка, большой плазменный телевизор. За такое жилье белорус платит 2500 норвежских крон (около €240 в месяц).

Изначально Павел договорился с работодателем на полную занятость на рыбном заводе с оплатой €20 в час до вычета налогов. Когда белорус приехал в Норвегию, выяснилось, что тот завод, на который его планировали устроить, не работает. Поэтому первые две недели он работал на стройке, а потом для него нашли другую рыбную фабрику.

— Мы занимаемся разгрузкой рыбы из морозильных камер и фасовкой ее в контейнеры. В помещении, где я работаю, около 5—10 градусов, но, в принципе, не холодно, потому что нам выдают хорошую рабочую одежду. В течение дня мы постоянно меняемся: кто-то достает рыбу из пластиковых контейнеров и кладет на конвейер, следующий внизу ловит эту рыбу в пакеты, потом другой человек упаковывает ее в коробки и отправляет дальше. И есть работник, который дежурит на контрольных весах и клеит этикетки.

Дорога на завод. На производстве фотографировать запрещено

Работа на заводе не показалась Павлу тяжелой: в Минске физически он уставал больше. Белорус даже просит давать ему переработки, но пока, «как новенькому», дополнительные часы ему не дают.

— На завод нас возят на машине, дорога занимает 10 минут. Когда приходим утром, сначала пробиваем личную карточку для учета времени, потом идем в столовую, пьем кофе или какао с печеньками. С семи до девяти утра работаем — дальше перерыв 20 минут. В 11:00 мы идем на обед, а потом снова работаем с перерывом каждые два часа. В день на заводе мы находимся восемь часов, но полчаса обеда не оплачиваются, поэтому фактически мне платят за семь с половиной часов в день.

После рабочего дня на рыбном заводе первое желание — это пойти в душ, признается белорус.

— Но я бы не сказал, что там прямо очень сильно пахнет, как мне рассказывали. Есть запах рыбы, конечно, но не такой сильный, как описывали, — уверяет Павел.

Можно ли ехать в Норвегию без знания английского?

Вместе с белорусом на заводе работают в основном мигранты: поляки, болгары, литовцы, латыши, эстонцы, — норвежцев очень мало. Есть те, кто говорит по-русски, но в основном общение происходит на английском. Павел справляется, хотя разговорным его английский точно не назовешь.

— Давным-давно я недолго жил в Египте и там понемногу начал общаться на английском, но потом язык долго не практиковал. Перед выездом в Норвегию занимался четыре-пять месяцев, слушал аудиокниги. И все равно, когда только приехал сюда, было тяжеловато воспринимать речь на слух. Но недельки через три уже начал все понимать. Активно вести беседу я пока не могу, но на базовые вопросы отвечаю легко.

Вечера и выходные Павел старается проводить активно. Он уже ездил со знакомыми ребятами на рыбалку, ходил в горы. Природа Норвегии пока вызывает дикий восторг. Что касается самой страны, то с выводами белорус не спешит: слишком мало времени прошло.

— В больших городах я не жил, а в маленьких очень тихо, спокойно, но мне как будто чего-то не хватает, видимо, не привык. Удивляет то, как хорошо живут норвежцы — независимо от того, насколько статусная у них работа. Чуть ли не у каждого есть Tesla, у всех хорошие дома, лодки. И мне нравится, что местные очень активно проводят свободное время: ходят в горы, на концерты, не тухнут дома.

Сколько можно заработать на рыбном заводе?

Теперь про зарплату. Павел уже получил на карточку деньги за первые две недели работы на заводе. «Грязными» вышло в районе 18 тыс. крон — это €1735. Для тех, кто первый год работает в Норвегии, налог фиксированный — 25%, то есть остается около €1300. Еще €300 у белоруса вычли за визу (и снимут еще столько же в следующем месяце). Отнимаем оплату жилья и получаем чистый заработок — в этом месяце он составил чуть больше €750.

Скромно, но это только начало, рассуждает Павел. В следующем месяце он рассчитывает на зарплату €3500 «грязными» и планирует в будущем брать подработки. Отнимаем налоги и жилье — и получаем около €2000—2500 на руки. Для сравнения: средняя зарплата в Норвегии в 2022 году составила чуть более 50 тыс. норвежских крон (почти €4900). Опять же это цифра до вычета налогов. Ставки разные: чем выше доход, тем бо́льшую сумму налога нужно платить.

Жизнь в Норвегии недешевая, но Павел говорит, что пока ему удается тратить минимум денег.

— Многие спрашивают меня про цены на продукты: считается, что в Норвегии все очень дорого. Но на питание в этом месяце я потратил не так много — около €250. По ощущениям, продукты где-то только на 20% дороже, чем в Беларуси. Даже дешевле кое-что нахожу, надо просто выбирать. Хлеб, например, может стоить €3 или €1 — смотря где покупать. Сигареты, конечно, очень дорогие — €16 за пачку.

Павел прислал нам чек из магазина и расписал ориентировочные цены:

Смесь овощей — €2,5.

Яйца (18 шт.) — €5,7.

Фарш (400 г) — €6,7.

Сырная паста в тюбике — €2,8.

Нарезка салями —€3,8.

Нарезка сервелат —€2,5.

Сосиски (600 г) — €5,5.

Кофе (175 г) — €3,6.

Чай Lipton — €3,3.

Картошка (2 кг) — €4,4.

Маргарин — €1,5.

Нарезанный сыр — €4,3.

Спагетти (1 кг) — €2.

* Курс норвежской кроны к евро — 0,096.

«Хочу получить документы моряка и найти работу на судне»

По словам Павла, у него нет мыслей об эмиграции, он планирует поработать на рыбном заводе полгода и вернуться в Беларусь. А после небольшого отдыха всерьез нацелен получить работу в море. Для этого нужно пройти курсы в специализированном центре по обучению моряков — такие есть, например, в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

— Теоретическая часть проходит онлайн, а практические занятия — очно. Обучение длится где-то месяц. Еще нужно будет сделать кое-какие документы, и потом я буду снова рассылать резюме, чтобы найти работу уже на норвежском судне. Следующую визу могут выдать на три года, а не на шесть месяцев.

Сезон вылова начинается в январе. Если повезет, через одну зиму Павел уйдет в море, а там обещают уже совсем другие деньги.

— Зарплата в море — больше 2 тыс. норвежских крон в сутки (почти €200). Там ты находишься круглые сутки без выходных, график — 8 часов через 8 или 12 через 12. Помимо основной зарплаты, морякам обычно начисляют процент от вылова — таким образом, в месяц набегает в районе €8—10 тыс. до вычета налогов. Сезон длится от четырех до пяти месяцев, а потом ты возвращаешься домой и бо́льшую часть года отдыхаешь.

Почему нельзя было изначально пойти по этому пути? По словам белоруса, без опыта работы в Норвегии устроиться на работу моряком сложно. В будущем, как рассчитывает белорус, работодатели будут охотнее рассматривать его резюме.

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