«Как там в Бахмуте?»: Илон Маск тонко потроллил Медведева 7 21.10.2022, 9:29

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Илон Маск

Спор завязался из-за отставки Лиз Трасс.

Изобретатель и миллиардер Илон Маск потроллил заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева. Американец тонко намекнул российскому чиновнику, что в первую очередь нужно следить за своими проблемами.

Диалог между Маском и Медведевым завязался в Twitter. Подспорьем стала отставка премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

«Прощай, Лиз Трасс! Поздравляю, салат латук!» – отреагировал Дмитрий Медведев на новость об отставке премьера Британии.

«Очень хороший троллинг, на самом деле. Кстати, как обстоят дела в Бахмуте?» – прокомментировал Илон Маск твит Медведева.

Напомним, что армия РФ уже несколько месяцев пытается безуспешно захватить город Бахмут в Донецкой области, но Вооруженные силы Украины изо дня в день успешно отражают все атаки российских оккупантов.

Как известно, ранее британская газета Daily Star запустила онлайн-стрим, где принимались ставки на продержавшегося дольше: Лиз Трасс на посту премьера или портящийся за месяц салат латук. В результате 20 октября салату латук присудили победу.

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