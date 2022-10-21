В Украине ликвидировали мобилизованного из РФ, успевшего повоевать всего одни сутки 4 21.10.2022, 9:38

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Оккупант ехал через Крым и связь с ним неожиданно пропала.

Вооруженные силы Украины «денацифицировали» российского оккупанта, который успел повоевать в Украине всего один день. Его мобилизовали 29 сентября, 6 октября он оказался в Украине, а 7-го его уже ликвидировали.

Об этом сообщил украинский блогер, офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц») на своей странице в Facebook. Мама россиянина рассказала, что связь с ним пропала еще 4 октября.

По ее словам, в этот день она переписывалась с сыном-оккупантом в последний раз. Тогда он написал ей, что проезжает временно оккупированный Россией Крым. С того времени связи с «мобиком» не было.

Женщина также рассказала, что военное руководство страны-агрессора не может даже назвать точное число, когда военного ликвидировали. В двух документах о смерти стоят разные даты – на одном 7 октября, а на другом – 8-ое.

«4 числа (октября. – Ред.) переписывались и он сказал «Мы проезжаем Крым», и связь с ним прервалась. Они 6-го приехали из Ростова туда, а 8-го – уже все. И то в одной бумажке написано, что погиб 7-го, а во второй, что 8-го. Даже непонятно 7-го или 8-го. Это в документах, которые сопровождающий привез», – сказала россиянка.

Штефан со своей стороны отметил, что мобилизованный оккупант, вероятно, успел повоевать в Украине не больше суток.

«Есть новый рекордсмен: 29 сентября мобилизованный, 6 октября прибыл во временно оккупированный Крым, 7-8 октября демобилизован! Один-два дня с временем на перемещение!» – написал он.

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