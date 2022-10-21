Белорусским детям с онкологией запретят лечение за границей? 3 21.10.2022, 9:43

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Министр здравоохранения Пиневич выступил с неожиданным заявлением.

В Беларуси можно оказать помощь детям с онкологическими заболеваниями, опираясь на свои ресурсы, заявил министр здравоохранения страны Дмитрий Пиневич.

«Онкология — это проблема общая, которая касается и детей, и взрослых. Но когда мы говорим о детской онкологии, это иная стезя, гораздо более ответственная и знаковая. Наш центр детской онкологии — это символ педиатрии, что в целом является отличительной маркой нашего здравоохранения. Это символ высоких технологий, символ комплексного подхода (в РНПЦ пролечились 150 000 детей за это время). Показатели выживаемости соотносятся с лучшими мировыми показателями», — передает слова Пиневича пресс-служба Минздрава.

Министр подчеркнул, что в лечении часто используются отечественные препараты. Кроме того, наши медики обладают высокой квалификацией, а оборудование — самое новейшее. По его словам, «как показывает практика, в этом турбулентном мире, мы можем оказать помощь, опираясь на свои ресурсы».

Министр также анонсировал строительство нового корпуса РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии.

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