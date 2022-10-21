Наступление на Херсон: ВСУ прорвали российскую оборону в районе Суханово 1 21.10.2022, 9:50

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Украинская армия установила новую линию фронта на юге.

Силы обороны Украины продвинулись в северной части Херсонской области, продолжая кампанию по освобождению территорий. Оккупанты ныне проводят наземные операции на Донетчине, а российские пропагандисты опровергли собственные же заявления о «контроле над Бахмутом».

Враг, вероятно, продолжает фальсифицировать данные о наступлении в районе этого города, чтобы изобразить свои «успехи» как минимум в одном секторе на фоне значительных потерь. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

ВСУ продвинулись на Херсонщине

Украинские военные чиновники предоставили ограниченную информацию о продолжающихся контрнаступательных действиях в Херсонской области. Оперативное командование «Юг» сообщило, что подразделения ВСУ действуют вдоль всей линии фронта, а российские войска предпринимают оборонительные меры, перегруппировку, инженерные укрепления и минирование районов прогнозируемого украинского наступления.

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба Украины бригадный генерал Алексей Громов отметил, что Россия сосредоточила на Херсонском направлении до 45 батальонно-тактических групп (БТГр) для «защиты». Также он, не вдаваясь в подробности добавил, что наши воины улучшили свои тактические позиции в районе Благодатного, примерно в 40 км к северу от Херсона.

Тем временем российские источники сообщают, что ВСУ продвинулись в северной части Херсонщины. Министерство обороны РФ 20 октября признало, что украинские силы прорвали российскую оборону в районе Суханово, но оккупанты якобы отразили атаку.

В ведомстве страны-агрессора также отметили, что войска РФ нанесли удар по Пятихаткам, расположенным в 8 км к северо-западу от Суханово и в 40 км к северу от Берислава, что подтверждает факт взятия населенного пункта под контроль украинскими войсками.

Кроме того, 20 октября украинские воины продолжили продолжающуюся кампанию по перехвату российских военных объектов и районов сосредоточения в Херсонской области. Предыдущие удары ВСУ уничтожили два российских склада боеприпасов возле Берислава.

Оккупанты фальсифицируют заявления о своем наступлении на Бахмут

20 октября российские войска продолжали наносить наземные удары в Донецкой области. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские воины отбивали атаки оккупантов в районе Бахмута, Бахмутского и Опытного.

Российский блогер заявил, якобы части ЧВК «Вагнер» продвинулись у южных окраин Бахмута, а ВСУ предприняли контратаку в районе Иванграда чтобы сдержать «вагнеровцев» и чтобы украинские ударные группы могли передислоцироваться на Бахмутском направлении.

Другой российский блогер заявил, что российские силы «добились минимальных успехов» за последние пять дней в Соледаре (12 км к северо-востоку от Бахмута).

Аналитики подчеркнули, что не могут проверить эти заявления пропагандистов. Они указали, что сами росСМИ 20 октября опубликовали карту, показывающую контроль Украины над большей частью Бахмута, несмотря на неоднократные заявления многочисленных российских источников о том, что оккупанты действуют в самом городе.

«Это только подтверждает нашу оценку о том, что российские силы, вероятно, фальсифицируют заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить получение «успеха» по крайней мере в одном секторе на фоне потерь, которые несут на северо-востоке и юге Украины», – заявили в ISW.

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