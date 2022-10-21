Назван напиток, который вызывает быстрое ожирение области живота 15 21.10.2022, 9:54

9,668

Это происходит вовсе не из-за его высокой калорийности.

Спиртное вызывает быстрое ожирение, но вовсе не из-за его высокой калорийности, говорит диетолог Елена Соломатина. Это происходит из-за способности алкогольных напитков провоцировать повышение уровня инсулина в организме. Этот гормон, кроме того, что он помогает утилизировать излишнюю глюкозу, также способен стимулировать производство жировой ткани, пишет cursorinfo.co.il.

По словам специалиста, алкоголь вызывает интенсивную выработку инсулина, тем самым способствуя отложению жиров. Поэтому пить спиртное, даже в минимальном количестве, точно не стоит, если вы намерены похудеть, подчеркнула медик. Всем остальным стоит употреблять такие напитки очень осторожно и дозировано, желательно не чаще одного раза в неделю.

Соломатина заметила: хотя, например, пиво и сок могут иметь одинаковую калорийность, их усвоение сопровождается разными реакциями. От алкогольного напитки происходит резкий скачок уровня глюкозы, а сок организм воспринимает как пищу и просто начинает «работать» над его перевариванием.

Врач добавила, что алкогольные напитки из-за своего влияния на печень замедляют пищеварительный процесс и мешают усвоению питательных веществ. Это усугубляет метаболизм и дополнительно способствует быстрому ожирению живота.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».