Роберт Левандовский за 4 минуты сделал дубль, обеспечив «Барселоне» победу над «Вильярреалом» 21.10.2022, 9:58

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Роберт Левандовский

фото: getty images

В активе польского форварда уже 11 голов в матчах чемпионата Испании.

В матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» дома крупно обыграла «Вильярреал» со счетом 3:0, сообщает pressball.by.

Дублем отметился форвард каталонцев Роберт Левандовский. В активе поляка уже 11 голов в 10 матчах Ла Лиги.

Барселона — Вильярреал — 3:0

Голы: 1:0 — Левандовский (31). 2:0 — Левандовский (35). 3:0 — Фати (38).

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