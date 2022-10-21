Роберт Левандовский за 4 минуты сделал дубль, обеспечив «Барселоне» победу над «Вильярреалом»
- 21.10.2022, 9:58
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В активе польского форварда уже 11 голов в матчах чемпионата Испании.
В матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» дома крупно обыграла «Вильярреал» со счетом 3:0, сообщает pressball.by.
Дублем отметился форвард каталонцев Роберт Левандовский. В активе поляка уже 11 голов в 10 матчах Ла Лиги.
Барселона — Вильярреал — 3:0
Голы: 1:0 — Левандовский (31). 2:0 — Левандовский (35). 3:0 — Фати (38).