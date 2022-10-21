«Лукашенко будет терять по 500 солдат в день и потерпит поражение» 14 21.10.2022, 10:04

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Вторжение на Волынь из Беларуси будет недолгим.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в случае наступления российских войск со стороны Беларуси в направлении Волыни боевые действия завершатся всего через 18 дней.

Об этом Арестович сказал в разговоре с российским оппозиционером, юристом Марком Фейгиным.

Он подтвердил тезис о том, что, планируя перерезать поставки западного вооружения в Украину, наступление российских войск из Беларуси будет происходить в направлении Волыни. Речь идет о около 9 тыс. бойцов.

«Будет примерно 500 убитых в день. Ну, 18 дней это все продлится, если что. Все. Ему (Путину – ред.) не страшно (что будет по 500 убитых в день – ред.), так и нам не страшно – вот, в чем дело. Нам даже весело где-то до какой-нибудь степени. В крайнем случае, там любезная до невозможности терроборона уже потирает ручонки и ждет с нетерпением, не говоря уже о кадровых частях», – рассказал советник ОП.

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