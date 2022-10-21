Белорус пожаловался в налоговую на соседа-автомастера – дело приняло неожиданный оборот 5 21.10.2022, 10:18

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иллюстрационное фото

Поучительный случай произошел в Минске.

В Минске житель частного сектора написал жалобу в налоговую на своего соседа М., который, по его мнению, мало того что мешает ему своей производственной деятельностью, так еще и ведет ее с грубейшими нарушениями законодательства. А в конце сделал обязательную для жалоб в налоговые органы приписку: а еще он не платит налоги, разберитесь, пишет abw.by.

Далее дело приняло неожиданный оборот: проверить могут самого жалобщика.

Управление оперативных мероприятий ИМНС по городу Минску сообщает:

- Разобрались: ИП М. осуществляет деятельность по беспокрасочному удалению вмятин на кузовах автомобилей; сварочных или покрасочных работ не производит; налоги уплачивает.

В ходе всестороннего разбирательства установили нарушение порядка использования кассового оборудования, никак не связанное с полнотой уплаты налогов в бюджет, за что вчера ИП М. был привлечен к административной ответственности.

В ходе рассмотрения дела нарушитель сказал примерно следующее: я знаю, это на меня жалуются соседи, хотя им известно, что я предприниматель. Сами они не бизнесмены, но красят людям машины. Разве так можно?

Далее налоговики отмечают:

- Конечно, нелегально красить машины нельзя, – ответили мы и уточнили у предпринимателя, располагает ли он фактами, или это спонтанная месть соседям. На это предприниматель ответил, что информация есть.

Что в итоге? Сосед-предприниматель наказан, но готовит и, скорее всего, сообщит нам факты о незаконной предпринимательской деятельности уже гражданина-заявителя.

Хотел ли этого заявитель? Скорее всего, нет. Наверняка он рассчитывал свести свои личные счеты то ли со своим соседом, то ли с конкурентом, но что-то пошло не так...

Поэтому всем потенциальным заявителям налоговики дают лайфхаки:

- Не решайте личные проблемы/конфликты руками налоговых органов. Рассматривая любое обращение, мы не принимаем чью-либо правду за истину. Все, что нас интересует, – был нарушен закон или нет;

- обвиняя кого-либо в нарушении законодательства, удостоверьтесь и в своей законопослушности;

- когда пишете обращение, сообщайте только факты, которые можно проверить, и не переходите на личности – никому не надо знать, как развивается межличностный конфликт с вашим оппонентом, а лишняя информация только затрудняет восприятие основной темы. - Поверьте, что в случае выявления нарушения штраф не станет больше только потому, что вас обидел знакомый или сосед;

- проверяйте факты, о которых хотите сообщить, и будьте готовы к тому, что вас попросят подтвердить свои утверждения в статусе свидетеля.

Мало кто знает, но в соответствии со статьей 8-1 Закона РБ от 18.07.2011 № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц» организации, в которые поступают обращения, имеют право обращаться в суд для взыскания с заявителей расходов, понесенных в связи с рассмотрением систематически направляемых (три и более раза в течение года) необоснованных обращений в одну и ту же организацию, к одному и тому же индивидуальному предпринимателю от одного и того же заявителя, а также обращений, содержащих заведомо ложные сведения. Есть о чем подумать, правда?

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