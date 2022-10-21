«Обстановка напряженная, покупатели возмущаются, что товары импортные пропали» 4 21.10.2022, 10:29

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иллюстрационное фото

Продавцы честно рассказали о том, что происходит в торговле после приказа «разобраться» с ценами.

После того, как Лукашенко запретил поднимать цены в стране и приказал разобраться с ценообразованием, в магазинах начались тотальные проверки. Как они отразились на работниках торговли и что вообще в связи с этим происходит в торговых объектах, intex-press.by на условиях анонимности рассказали сотрудники барановичских магазинов.

О том, что повышать цены в Беларуси запрещено, а тех, кто этот запрет нарушит или поспешит переписать ценники задним числом, ждет ответственность вплоть до уголовной, Лукашенко заявил 6 октября на совещании по экономическим вопросам.

С тех пор едва ли не все контролирующие органы в нашей стране были брошены на мониторинги цен, которые повлекли за собой возбуждение уголовных дел в отношении ответственных лиц, «необоснованно завысивших цены».

В Барановичах, судя по рассказам работников, ценовые мониторинги уже прошли во многих объектах торговли – от продовольственных магазинов до салонов по продаже дверей.

По словам продавцов, для них визиты проверяющих прошли относительно спокойно, так как «продавцы ответственности не несут». При этом многие отметили, что переживания и волнения по поводу проверок все равно были из-за опасения, что «в случае чего полетят головы хороших руководителей».

А вот руководители отделов и заведующие торговыми объектами обстановку вокруг ценовых мониторингов назвали «напряженной».

– Приходили, в основном, из горисполкома. Проверяют цены по прайсу, правильное оформление ценников. Также ходили покупатели с включённой видеокамерой, – говорит заведующая магазином непродовольственных товаров. – Обстановка напряжённая. «Человеческий фактор» в оформлении тех же ценников присутствует, а ошибиться каждый может. Как-то не хочется получить статью в плечи.

Помимо проверяющих нервов продавцам и руководителям торговых объектов добавили покупатели, которые приказ не повышать цены почему-то восприняли как приказ их снизить.

– Пенсионеры требуют каких-то скидок, которые им обещали по телевизору. Возмущаются, что товары импортные пропали. Жалуются, что акций мало. С ними сейчас действительно напряг, потому что из-за бумажной волокиты, которой стало больше, иногда проще товар не ставить на акцию, чем согласовать ее, – отметила сотрудница крупной торговой сети.

К повышенному вниманию контролирующих органов и недовольству покупателей добавились проблемы с ассортиментом. Кто-то из работников торговли говорил, что поставщики стали задерживать товар, кто-то сетовал на то, что товар пришел, но выкладывать его на витрины запретили.

– Мы не получаем новый товар, хотя поступление было запланировано. А тот, что приехал как раз после указа, запрещено принимать и выставлять на витрину. Все потому, что с 6 октября, как нам объяснили, наценка не должна превышать 30%. А на этот товар, как, впрочем, и на весь остальной, она превышает эту норму, – рассказала работница еще одного непродовольственного магазина.

Вся эта ситуация даже по мнению работников тех магазинов, на работу которых проверки особенно не повлияли, может крайне негативно сказаться на торговле.

– На нашем магазине, мне кажется, это никак не скажется: у нас никаких накруток и повышения свыше положенного нет. А вот на торговле в целом – плохо. Потому что никто не будет работать себе в убыток. Расходы большие: аренда помещения, налоги, ФСЗН, зарплата, коммуналка – все это оплатить с надбавки 30% нереально, поэтому на некоторые позиции, я знаю, ставят и 100%, – отметили в магазине женской одежды.

Если ситуацию с контролем цен не отпустят, уверены продавцы, это может грозить товарным дефицитом.

Видимо, это понимает и сам Лукашенко, который на очередном совещании 20 октября заявил, что тотально замораживать цены уже не нужно, нужно просто их контролировать.

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