Британская разведка оценила боевые возможности армии Лукашенко

Британская разведка оценила боевые возможности армии Лукашенко2
- 21.10.2022, 10:39
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Насколько вероятно создание «совместной группировки» численностью в 85 тысяч человек?
Беларусь и Россия объявили о создании совместной армии численностью 85 тысяч человек. Однако формирование таких сил маловероятно.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, 14 октября 2022 года Лукашенко заявил, что в состав новой российско-белорусской группировки войск войдут 70 тысяч белорусских военнослужащих и до 15 тысяч россиян.
После этого белорусские власти опубликовали видео, якобы демонстрирующее прибытие российских войск в Беларусь.
По данным британской разведки, на сегодняшний день маловероятно, что Россия действительно перебросила значительное количество дополнительных войск в Беларусь. Россия вряд ли сможет сформировать боеспособные соединения заявленной численности: ее силы сосредоточены в Украине.
«Белорусские вооруженные силы, скорее всего, сохраняют минимальные возможности для проведения сложных операций», - отмечается в сообщении Минобороны Британии.