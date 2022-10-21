В гробнице царя Давида обнаружено граффити средневековых рыцарей 21.10.2022, 10:45

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Эти древние свидетельства составляют завораживающую картину.

Фрагмент граффити с именем рыцаря Адриана фон Бубенберга вместе с гербом его семьи был обнаружен на стене гробницы царя Давида на горе Сион в столице Израиля Иерусалиме, сообщает The Jerusalem Post.

Найденные в рамках исследовательского проекта IAA по документированию надписей паломников, исследователи обнаружили граффити с именем швейцарского дворянина, которого прозвали Рыцарем Гроба Господня после его паломничества в Иерусалим в 1466 году.

Фактически, в ходе проекта IAA было обнаружено более 40 надписей, принадлежащих как христианским, так и мусульманским паломникам, на нескольких языках.

Результаты исследований IAA были оглашены на конференции «Новые археологические исследования в Иерусалиме и его окрестностях», организованной совместно с Еврейским университетом Иерусалима и Тель-Авивским университетом в среду.

Бубенберг, родившийся в 1424 году, был назван швейцарским национальным героем за военные завоевания по всей Европе, в частности, в битве при Морате в рамках Бургундских войн 15 века.

Он умер в 1479 году и был похоронен в Бернском соборе, де-факто столице Швейцарии Берне, где он был мэром в течение трех отдельных сроков.

Бронзовый памятник с изображением фон Бубенберга можно найти в старом городе швейцарской столицы, на площади Бубенбергплац, названной в честь средневекового дворянина.

Руководители проекта IAA Михаил Чернин и Шай Халеви пояснили, что в мамлюкский период управления Землей Израиля комплекс зданий, примыкающий к традиционной гробнице царя Давида, принадлежал монахам францисканского католического ордена.

«Здание служило монастырем и общежитием для западных паломников, оставивших свой след на стенах», — сказали Чернин и Халеви, отметив также, что «разработанные сегодня технологические методы позволяют читать сильно стершиеся надписи».

В этих технологиях используется мультиспектральная фотография. Используя различные длины волн, невидимые человеческому глазу, можно увидеть эти древние надписи, которые стерлись и выцвели за прошедшие столетия.

«Верующие, паломники и посетители, стремящиеся установить контакт с освященным Иерусалимом, оставили следы, которые исследователи IAA ежедневно выявляют и документируют», — добавил Эли Эскусидо, директор IAA.

«Все эти древние свидетельства составляют завораживающую картину. Исследования, проводимые в Иерусалиме, охватывают религии и культуры всего мира».

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