Из-за нехватки пилотов Россия вернула на службу майора Скворцова, убившего трех своих коллег 1 21.10.2022, 10:42

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Инцидент произошел на военном аэродроме «Шайковка» под Калугой.

РФ испытывает острую нехватку подготовленных пилотов, которые бы наносили ракетные удары по Украине из дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. Из-за этого к полетам решили привлечь убийцу российских пилотов – майора Алексея Скворцова.

Об этом рассказал журналист Роман Цимбалюк.

По его словам, 23 марта 2021 года в России проводили первый плановый учебный полет на только вернувшемся после модернизации самолете Ту-22М3-01. Скворцов был назначен командиром экипажа, поскольку он уже летал на Ту-22М3-01 во время нанесения ударов по Сирии.

«Получив возможность покомандовать своим командиром Скворцов тут же начал пользоваться своей «властью» во время предполетной подготовки в кабине самолета на стоянке, – отметил Цимбалюк. – Разгорелся скандал, в результате которого командир корабля включил тумблер принудительного катапультирования, тем самым активировав систему аварийного покидания в самолете и убив весь экипаж. Сам же Скворцов как ни в чем не бывало спустился с самолета по стремянке и покинул аэродром».

Из-за этого инцидента погибли:

помощник командира корабля – полковник Белослюдцев Вадим Владимирович;

штурман навигатор – майор Султанов Денис Дамирович;

штурман оператор – подполковник Подсобляев Александр Анатольевич.

«Так как «такие специалисты» российским ВВС нужны, то убийство троих сослуживцев Скворцову простили, обязав взамен без вопросов наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины», – заявил Цимбалюк.

Майор Скворцов – «убийца российских пилотов»: что еще известно об инциденте

Инцидент произошел на российском военном аэродроме «Шайковка» под Калугой.

По официальной информации, система катапультирования сработала нештатно при запуске двигателей бомбардировщика.

«На земле при запуске двигателей сработали катапульты. Три человека погибли, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора», – заявили в силовых структурах.

Сообщалось, что Скворцову удалось выжить, так как он «успел пристегнуться».

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