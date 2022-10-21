Как в Беларуси будут отдыхать в ноябре 21.10.2022, 11:00

В следующем месяце нас ждут большие выходные.

В последнем осеннем месяце белорусов ждут большие выходные. «Комсомолка» узнала, как белорусы будут отдыхать и работать в ноябре 2022 года.

Ноябрьские праздники 2022

Так, уже в начале месяце в Беларуси ожидаются продолжительные выходные. День Октябрьской революции - 7 ноября выпадает в этом году на понедельник. Поэтому отдыхать белорусы станут с 5 по 7 ноября включительно. Этот день в Беларуси считается выходным днем, поэтому какие-либо переносы или отработки не предусматриваются.

Других праздничных нерабочих дней, увы, в ноябре не предвидится. И следующих праздников стоит ждать лишь в декабре 2022.