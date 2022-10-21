ВСУ улучшили позиции под Херсоном: актуальные карты боевых действий 21.10.2022, 11:09

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Украинская армия продвинулась к ключевому городу на юге страны.

Украинские бойцы продолжают постепенно продвигаться в Херсонском направлении – они наступают, заставляя оккупантов в панике передислоцироваться на левый берег Днепра. В то же время на Харьковском направлении освобождено большинство территорий – осталось деоккупировать 1,8% земель.

Об этом сообщает Институт изучения войны (США).

Восток Украины

Из-за неудач на других фронтах вражеская армия все больше лютует и пытается придумать себе мнимые победы в то время, как украинские защитники продолжают наступать, шаг за шагом выгоняя врага с украинских земель.

Так, пропагандистские источники заявляют об успехах под Бахмутом, тогда как ВСУ отбили все штурмы вблизи населенного пункта — около Бахмутского, Клещиевки и Опытного. Кроме того, украинские бойцы держат удар в районе Авдеевки — рядом с Красногоровкой, Новомихайловкой, Невельским и Марьинкой. Враг продолжает обстреливать населенные пункты вдоль всей линии фронта, а на участке Сватово-Кременная ведутся непростые позиционные бои. Кроме того, ВСУ отлично продвигается на Харьковщине – осталось освободить менее 2% украинских территорий.

Юг Украины

Шаг за шагом украинские защитники продвигаются и в южном направлении - за предыдущие сутки ВСУ удалось улучшить свои позиции под Благодатным, прорвать оборону врага около Суханового, что рядом с Бериславом. Тем временем, оккупанты создают линии обороны, роя окопы и выстраивая инженерные укрепления, а также минируя местность.

Враг продолжает наносить удары артиллерией и авиацией на запад от Гуляйполя, также страдают Николаевская и Днепропетровская области. По некоторым источникам, враг также может готовить теракт на Каховской ГЭС, чтобы обвинить в нем Украину. При этом подобное развитие событий совершенно невыгодно украинской стороне, что лишь подтверждает абсолютное неумение российской пропаганды прописывать правдоподобные фейки.

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