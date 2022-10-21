Мобильных операторов и владельцев интернет-ресурсов в Беларуси обязали следить за пользователями

Мобильных операторов и владельцев интернет-ресурсов в Беларуси обязали следить за пользователями10
- 21.10.2022, 11:10
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Указ опубликован сегодня.
Белорусских провайдеров и мобильных операторов обязали использовать для взаимодействия с силовиками специальную информационную систему. Этого требует указ №368, опубликованный 21 октября на Национальном правовом портале.
Указом №368 утверждено положение «О порядке взаимодействия операторов электросвязи, поставщиков услуг электросвязи и владельцев интернет-ресурсов с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность».
Теперь упомянутые организации и лица обязаны использовать информационную систему электронного взаимодействия поставщиков услуг электросвязи, владельцев интернет-ресурсов и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
Это требование вступает в силу через шесть месяцев после официальной публикации указа.
Допускается взаимодействие провайдеров, мобильных операторов и владельцев сайтов с силовыми структурами и по другим каналам.
Документ принят «в целях совершенствования форм и методов предупреждения, выявления, пресечения и расследования преступлений, повышения качества оперативно-розыскной деятельности».