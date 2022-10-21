Мобильных операторов и владельцев интернет-ресурсов в Беларуси обязали следить за пользователями 10 21.10.2022, 11:10

13,104

Указ опубликован сегодня.

Белорусских провайдеров и мобильных операторов обязали использовать для взаимодействия с силовиками специальную информационную систему. Этого требует указ №368, опубликованный 21 октября на Национальном правовом портале.

Указом №368 утверждено положение «О порядке взаимодействия операторов электросвязи, поставщиков услуг электросвязи и владельцев интернет-ресурсов с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность».

Теперь упомянутые организации и лица обязаны использовать информационную систему электронного взаимодействия поставщиков услуг электросвязи, владельцев интернет-ресурсов и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Это требование вступает в силу через шесть месяцев после официальной публикации указа.

Допускается взаимодействие провайдеров, мобильных операторов и владельцев сайтов с силовыми структурами и по другим каналам.

Документ принят «в целях совершенствования форм и методов предупреждения, выявления, пресечения и расследования преступлений, повышения качества оперативно-розыскной деятельности».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».