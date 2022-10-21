Мощные удары по Антоновскому мосту были нанесены сразу после визита Аксенова и Кириенко 2 21.10.2022, 11:16

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Оккупанты пытались вывезти награбленное из Херсона.

По Антоновскому мосту в Херсоне и по переправе, построенной возле него российскими захватчиками, вечером 20 октября был нанесен очередной удар.

Удар был нанесен в четверг около 23:00. Прозвучало шесть взрывов, сообщает местное издание «Мост».

Вероятно, в то время по переправе передвигалась техника и живая сила российских военных, которые захватчики активно перемещают на левобережную часть Херсонской области.

Пропагшандисты писали, что в направлении моста поехали семь автомобилей «Скорой помощи». Возможно, есть и погибшие.

Подконтрольные оккупантам медиа сообщили об «ударе по гражданским», которые якобы переправлялись на левобережье. Однако удар по мосту и переправе, если верить сообщениям, произошел во время комендантского часа. То есть гражданские в то время не могли находиться возле переправы, да и в агитках об эвакуации указывается как место сбора Речморвокзал.

Незадолго до этого, 19 октября Антоновский мост и переправу осмотрели крымский ставленник Кремля в Крыму Сергей Аксенов и заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

По переправе, со слов очевидцев, в течение 19 и 20 октября двигались грузовые машины под охраной военных. Вероятно, вывозилось награбленное.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что украинские силы держат огневой контроль над мостом, однако не ведут огонь по критической инфраструктуре на поражение.

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