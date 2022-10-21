Путин носится по России с «ядерным чемоданчиком»? 11 21.10.2022, 11:20

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Фото: Getty Images

Sky News указали на интересную деталь поездки главы Кремля в Рязань.

У одного из сопровождавших российского диктатора Владимира Путина в его поездке в Рязанскую область заметили так называемый «ядерный чемоданчик».

Об этом сообщает Sky News.

Напомним, вчера Путин посетил военный полигон в Рязанской области, на котором проверил подготовку мобилизованных. Он также пострелял из снайперской винтовки СВД.

При этом журналисты заметили, что на видео из поездки на заднем плане видно мужчину, который держит в руках то, что, как некоторые сообщают, может быть одним из «ядерных чемоданчиков», в котором хранятся коды для приведения в действие ядерного арсенала страны.

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