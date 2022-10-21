Вооруженные силы Украины обратились к белорусам 15 21.10.2022, 11:24

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Диктаторы уходят в небытие.

Сооснователь и бывший глава информационного отделения партии «Правый сектор», экс-депутат Верховной Рады Украины и член украинской делегации в ПАСЕ и политический активист Борислав Береза опубликовал в своем телеграм-канале обращение Вооруженных Сил Украины к белорусскому народу:

«Сегодня ваше руководство готовится присоединиться к российской вооруженной агрессии против Украины, собирается втянуть белорусский народ в грязную войну, запятнать кровью и смертью. Под видом проверок началась скрытая мобилизация граждан Беларуси для комплектования общей с Российской Федерацией группировки на границе с Украиной. Украина никогда не угрожала и сегодня не угрожает Беларуси.

С 24 февраля территория вашего государства используется для нанесения ракетных, авиационных и артиллерийских ударов по территории Украины. Через территорию Беларуси совершилось наступление на Киев. Украина до сих пор ни разу не ответила на подобные агрессивные действия. Дружбу между нашими народами мы ценим выше возможности ответить на преступные решения вашего руководства. В своих заявлениях Александр Лукашенко говорит о несуществующих военных угрозах и о готовности к превентивным действиям. Очевидно, что этим он пытается прикрыть возможность вступления вашей страны в войну против Украины.

Приказ наступать получит совместная группировка. И даже если белорусские военнослужащие откажутся воевать против братского украинского народа, российская часть совместной группировки может потянуть их за собой. Если армия Беларуси поддержит российскую агрессию, мы ответим. Ответим так же жестко, как отвечаем всем оккупантам на территории Украины с использованием всего арсенала вооружений, с нанесением ударов по военным объектам на территории вашей страны. Мы не хотим этого!

Мы призываем всех граждан Беларуси не выполнять приказы вашего руководства о вступлении в войну против Украины, которые являются преступлением согласно Конституции Республики Беларусь и норм международного права. Мы призываем вас не разделять ответственность за военные преступления уже совершенные российской армией в Украине. Мы призываем вас не хоронить ваших сыновей, мужей, отцов, братьев, погибших за амбиции и страх Путина и Лукашенко потерять свою власть.

Диктаторы уходят в небытие. Военные преступники так или иначе оказываются на скамье подсудимых, стены падают, кремлевская тоже не вечна. Империи рушатся, остаются народы, обычные люди, которые могут быть друзьями, а могут — врагами. Как будет, зависит не от Лукашенко или Путина, это зависит от каждого из вас.

Жыве Беларусь! Слава Украине!», — говорится в обращении.

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