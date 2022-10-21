В Энергодаре мощный взрыв уничтожил базу армии РФ 2 21.10.2022, 11:30

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Очевидцы показали огромное зарево на месте ликвидации позиций врага.

В ночь на 21 октября в оккупированном Энергодаре прозвучал мощный взрыв. Предварительно, была уничтожена база оккупационной армии РФ. Первые кадры и подробности опубликовал в Telegram известный украинский военкор Андрей Цаплиенко.

«Ночью в Энергодаре взрыв в районе базы с российскими военными», - сообщил журналист.

Он также публиковал фото огромного зарева на месте происшествия. Что случилось у оккупантов, неизвестно. Россияне по этому поводу молчат. Подтверждений о том, что по военному объекту ВС РФ был нанесен удар, на данный момент нет. Потери оккупантов уточняются.

Примечательно, что перед взрывом жители Энергодара сообщали о необычной активности оккупантов. Они отмечали, что российские войска и гауляйтеры начали активнее вывозить из города награбленное. Создалось впечатление подготовки ВС РФ к бегству.

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