Ученые рассказали о простом способе сделать себя счастливее 7 21.10.2022, 11:32

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Исследователи наконец пришли к согласию относительно «гипотезы лицевой обратной связи».

Десятилетиями ученые спорили о пользе улыбок — приводились сотни различных доводов за и против, и вот наконец психологи пришли к некоему консенсусу. Исследования доказывают, что вытянутые уголки губ заставляют нас почувствовать себя немного счастливее, пишет The Guardian (перевод - «Фокус»).

«Гипотеза лицевой обратной связи» не нова. Еще в 1980-х годах исследование показало, что люди находили комиксы Гэри Ларсона «Дальняя сторона» более забавными, когда держали ручку в зубах, не давая губам соприкасаться с ней. Ученые полагали, что удерживание ручки таким образом активирует мышцы улыбки, что в свою очередь посылает в мозг положительные сигналы.

Однако в 2016 году 17 различных лабораторий попытались воспроизвести эксперимент 80-х годов и потерпели крах. Спустя три года анализ проведенных раннее исследований показал, что эффект все-таки был, но споры все еще не утихали.

В конце концов ученые решили поставить точку в этой истории. Группа ученых-исследователей из Стэнфордского университета во главе с Николасом Коулзом провели собственный эксперимент. В исследовании приняли участие около 4 тысяч человек из почти двух десятков стран. Реципиентов разделили на три группы: первые воспроизвели опыт с ручкой, вторые — имитировали мимику улыбающихся актеров, а третьи — сдвигали уголки губ к ушам и поднимали щеки, используя лишь лицевые мышцы.

После выполнения задания испытуемых попросили оценить уровень своего счастья, когда они гримасничали, сидели с нейтральным выражением лица и рассматривали картинки с котятами, щенками, фейерверками и цветами.

Ученые пришли к выводу, что метод с ручкой в зубах мало помогал активизировать эмоции. Возможно, это связано с тем, что людям приходилось сжимать зубы. В то же время два других подхода показали повышение уровня счастья, пусть и с небольшим эффектом. В среднем эффект был таким же, как когда люди просматривали счастливые фотографии.

По мнению Коулза, эмоциональный опыт, вероятнее всего, основан на обратной связи или ощущениях периферической системы. Например, учащенное сердцебиение может вызвать у людей беспокойство, тогда как нахмуренные брови, например — вызывают гнев, а натянутая улыбка — делает нас немного счастливее.

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