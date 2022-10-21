Пропагандиста RT ликвидировали на переправе через Днепр 9 21.10.2022, 11:37

12,148

Он пытался сбежать из Херсона.

Поздно вечером 20 октября в оккупированном Херсоне был ликвидирован российский пропагандист Олег Клоков. Он пытался переправиться на левый берег Днепра.

О смерти Клокова и еще одного «журналиста» РФ утром 21 октября сообщили пропагандистские СМИ России, передает Диалог.UA.

По российской переправе через Днепр случились прилеты поздно вечером 20 октября. По официальной версии оккупантов, в ходе инцидента погибли 4 человека, 2 из которых были «журналистами».

На самом деле речь идет о пропагандистах, которых направили на оккупированную территорию Украины для участия в информационной войне.

Один из ликвидированных - это Олег Клоков, который активно сотрудничал с самыми одиозными пропагандистскими ресурсами Кремля: с Russia Today, «Первым каналом», «Москвой 24» и прочими.

«В Херсон мужчина поехал (...), чтобы развивать местный телеканал «Таврия», - сообщили оккупанты.

Отметим, что оккупанты и их пособники массово бегут с правого берега Херсонщины из-за контрнаступления ВСУ. Ожидается скорая деоккупация Херсона и других близлежащих населенных пунктов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».