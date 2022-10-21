В Беларуси растет дефицит воспитателей 1 21.10.2022, 11:44

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Какую зарплату им предлагают.

Учебный год идет уже почти два месяца, а в Беларуси по-прежнему сохраняется дефицит воспитателей. Сейчас в госслужбе занятости для них значится больше 720 предложений от нанимателей. «Зеркало» посмотрело, в каких регионах больше всего требуются такие специалисты, какие требования предъявляют к соискателям и какие зарплаты предлагают.

Воспитатели в Минске и области — в большом дефиците

Больше всего не хватает воспитателей в Минске и области, из этих регионов объявлений о поиске работников размещено 307 и 99, соответственно. Далее идут Витебская и Гродненская области — 83 и 80 объявлений. В Брестской области от работодателей опубликовано 68 поисков воспитателей, в Могилевской — 57. Меньше всего такие сотрудники нужны в Гомельском регионе — оттуда всего 29 объявлений.

Столица и область. Со знанием языков, положительной характеристикой

В Минске зарплаты воспитателей стартуют от 460 рублей. За такие деньги приглашают поработать в детских садах, причем места есть во всех районах столицы. Особых требований к соискателю не предъявляют, достаточно иметь средне-специальное образование.

Впрочем, изредка бывают исключения. Например, в ясли-сад № 84 в микрорайоне Лошица хотят, чтобы претендент на должность имел положительную характеристику с предыдущего места работы. У него не должно быть судимости. Воспитателю здесь обещают зарплату 700−900 рублей, она зависит от стажа и квалификационной категории.

Самую большую зарплату обещают воспитателям, которые будут работать с детьми, имеющими особенности психофизического развития и имеют трудности в обучении. Такой специалист нужен в ясли-сад № 325, ему готовы платить 850−1200 рублей.

Так же, как и в столице, оплачивается труд воспитателя в Минской и других областях. Но есть работодатели, которые готовы платить и больше. Например, 500−900 рублей получит сотрудник в частном учреждении «Интернэшнл Джеман Скул», но требования к соискателям довольно высокие. Так, педагог должен обязательно знать немецкий и английский языки, желательно быть его носителем, также должен быть опыт работы.

«Потолок» в 800−900 рублей получит воспитатель в яслях-саду деревни Омговичи Слуцкого района. Знать иностранный языки не надо, зато на эти деньги придется работать на полторы ставки.

Для регионов — с высшим образованием и дополнительными навыками

В Брестском регионе немного мест с максимальной зарплатой для воспитателя, в основном заработки варьируются в пределах 480−650 рублей. Немного больше, 700 рублей, готовы платить в яслях-саду № 54 Барановичей. Но претендент должен иметь высшее образование и первую или высшую квалификационную категорию.

Есть одно объявление из Бреста с зарплатой 650−900 рублей — воспитатель с высшим образованием нужен в ясли-сад № 29.

В детском саду в деревне Мышанка Гомельской области также нужен воспитатель, он должен быть с высшим образованием. Заработок — 483−495 рублей.

Максимальные 800−900 рублей воспитателю заплатят в яслях-саду № 38 Гомеля, претенденту также надо иметь высшее образование.

Ясли-сад № 93 Гродно ищет воспитателя-тьютера (это преподаватель, который проводит дополнительные занятия с учениками, чтобы передать им знания или навыки по предмету. — Прим. ред.). Нужно иметь высшее образование. Такой специалист получит 500 рублей.

Там же в яслях-саду № 110 ждут воспитателей с высшим образованием, которые должны работать в специальной группе детей с тяжелым нарушением речи. Зарплата — 650 рублей.

Руководство яслей-сада № 19 в Лиде хочет видеть воспитателя с высшим образованием, опытом работы. Он также должен уметь пользоваться компьютером. Заработок обещают в 490 рублей.

Предварительный отбор, прием только после собеседования

В Полоцке на минимальный заработок в 483−490 рублей с соискателем проведут собеседование — так проходят предварительный подбор педагоги, которых в последующем трудоустроят в строящийся детский сад в микрорайоне «Аэропорт».

В детском саду № 32 Полоцка также существуют требование для претендента на должность воспитателя с заработком 570−670 рублей. Это должны быть люди без вредных привычек, в их трудовой биографии не должно быть увольнений по дискредитирующим обстоятельствам.

Максимальную зарплату для воспитателей в Витебской области предлагают не выше 700 рублей, такую заплатят в Дворищанском детском саду Россонского района.

В Могилеве некоторые работодатели отмечают, что хотят видеть на месте воспитателей человека с высшим образованием, опытом работы более двух лет, с перовой квалификационной категорией. Такого сотрудника ищут в ясли-сад № 110 Могилева. Зарплату обещают в 670 рублей.

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