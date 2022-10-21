В Минске пенсионер сбросил с балкона кусок шкафа и попал в голову 10-летнего мальчика 8 21.10.2022, 12:01

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Инцидент произошел на проспекте Рокоссовского.

В Минске пенсионер сбросил кусок шкафа с четвертого этажа, который упал на голову 10-летнего мальчика, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Инцидент произошел на проспекте Рокоссовского. 64-летний мужчина решил сбросить с балкона четвертого этажа на улицу части старого деревянного шкафа. В этот момент по пешеходной дорожке шел 10-летний мальчик.

Куски шкафа попали в школьника: у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб шейного отдела позвоночника.

Пенсионера взяли под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство.

Любителю оставлять мебель с балкона грозит до 10 лет тюрьмы.

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