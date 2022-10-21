Видеофакт: Бойцы ВСУ эффектно разгромили подразделение россиян в перелеске 21.10.2022, 11:59

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Один из украинских воинов показал большой палец вверх.

Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады опубликовали видеозапись с фрагментами боя с российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бой происходит в небольшом перелеске. Беспилотник фиксирует вражеские окопы и укрепления украинских бойцов. На видеозаписи снято применение боевого дрона и поддержка артиллеристов в бою с оккупантами.

Один из украинских воинов знает об этой поддержке и, глядя в сторону БПЛА, показывает большой палец вверх. Беспилотник фиксирует по меньшей мере двух убитых оккупантов и нескольких раненых.

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