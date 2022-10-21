Пионтковский: Путину недвусмысленно дали понять, что и его лично убьют 6 21.10.2022, 12:09

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Андрей Пионтковский

Фото: svaboda.org

Глава РФ получил четкое предупреждение.

Президент Росси Владимир Путин не примет решение о применении ядерного оружия из опасений за собственную жизнь. Об этом в интервью главному редактору издания gordonua.com Алесе Бацман заявил живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский.

По его мнению, такой шаг не будет иметь смысла прежде всего с военной точки зрения

«Ну, предположим (это страшное предположение), он уничтожит какой-нибудь украинский город, погибнут сотни тысяч людей. И что? Украина прекратит наступление в Херсоне? Или Запад прекратит [поддерживать Украину]?.. Нет», – считает Пионтковский.

Но решающим аргументом против «нажатия кнопки» для президента России будет желание сохранить жизнь, детей и капиталы. Политолог уверен, что Путин получил четкое предупреждение, что всего этого он лишится.

«Ему объявили, что его просто убьют за это. Если его личная судьба не волнует... А она его очень волнует. Он самый богатый человек в мире, у него масса детей от Кабаевой, от каких-то кривоножек. Всех нужно спасать. Всех в один бункер не перевезешь», – поделился прогнозом российский публицист.