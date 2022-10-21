«Бронежилеты прошивает насквозь»1
- 21.10.2022, 12:20
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Оккупанты в отчаянии сравнивают обеспечение армий РФ и Украины.
Российские войска жалуются на обеспечение своей армии и заявляют, что не хотят продлевать контракт.
Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.
Оккупант в разговоре с женой рассказал, что его подразделение осталось без боеприпасов, а бронежилеты, которые им выдало командование, «шьются насквозь».
Также, по его словам, у украинской армии, в отличии от российской, есть все, в том числе средства слежения, с помощью которых ВСУ бьют по позициям россиян.
К тому же, оккупант выразил надежду, что сможет уехать из Украины раньше, чем закончится его контракт.