«Бронежилеты прошивает насквозь» 1 21.10.2022, 12:20

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Оккупанты в отчаянии сравнивают обеспечение армий РФ и Украины.

Российские войска жалуются на обеспечение своей армии и заявляют, что не хотят продлевать контракт.

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

Оккупант в разговоре с женой рассказал, что его подразделение осталось без боеприпасов, а бронежилеты, которые им выдало командование, «шьются насквозь».

Также, по его словам, у украинской армии, в отличии от российской, есть все, в том числе средства слежения, с помощью которых ВСУ бьют по позициям россиян.

К тому же, оккупант выразил надежду, что сможет уехать из Украины раньше, чем закончится его контракт.

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