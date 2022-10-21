Атака из Беларуси – новое «wunderwaffe» Кремля 2 21.10.2022, 12:35

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Альфред Кох

Как говориться, Herzlich Willkommen!

Вот и закончился очередной, двести тридцать девятый день войны. На фронте никаких изменений нет. Судя по сообщениям в пабликах - обстрелов стало меньше, а украинские ПВО стали работать эффективнее. Эвакуация из Херсона продолжается.

Появилась информация, которая, возможно, объясняет затеянную Суровикиным эвакуацию. Украинские власти (включая Зеленского) говорят, что россияне заминировали Каховскую дамбу и собираются ее взорвать, а потом все спихнуть на Украину.

Вот, мол, ВСУ обстреливали дамбу и дообстреливались: она не выдержала, дрогнула и водой ее смыло… Волна высотой почти пять метров прокатилась по равнине до самого Черного моря и снесла 80 деревень и городов, включая Херсон. Ужас, что укропы творят, чистые звери, не щадят ни своих, ни чужих… А вы, господа из НАТО, им помогаете! Как вам не стыдно? Хорошо мы своих граждан успели эвакуировать, а так понимаете, что бы было?

Короче, вот такой «хитрый» план у Суровикина. Впрочем, глядя на его высокоинтеллектуальную физиономию я что-то подобное и предполагал. Человек, который телесуфлер чуть ли не по слогам читает, и не способен понять, что во время интервью нужно смотреть в камеру, не мог придумать ничего изящнее этого.

Он бы, наверное, и атомную бомбу кинул, а потом все спихнул на злых укропов, но даже он знает, что у Украины нет ядерного оружия. Печалька, а, Суровикин? Как бы хорошо сейчас было взять и жахнуть, да? И сказать: это Зеленский на Донецк атомную бомбу кинул. Ратуйте, люди добрые! Собирайте Совет Безопасности ООН! Будем Зеленского казнить…

Впрочем, я бы не советовал жителям Донецка расслабляться. Суровикин он такой, все равно что-нибудь придумает. Не атомную, так обычную бомбу кинет. Или воду отравит какой-нибудь гадостью. Или, вот, их любимое: какую-нибудь заразу закинет в город, бактерии там, микробы всякие… С помощью боевых мух, нацеленных исключительно на русских… И, разумеется, спихнет на Зеленского. Вот, скажет, что бандеровский фашист Зеленский удумал! Травить русских людей чумой или сибирской язвой!

А коли будет принято кремлевскими вождями такое решение про Донецк, так тут уже эвакуация противопоказана… Надо же на Совет Безопасности ООН жути нагнать. Тут нужны фотки трупов. Так что с таким фантазером как «Генерал Армагеддон» Суровикин я бы на месте жителей Донецка (Луганска, Мелитополя и т.д.) уже бы сматывал оттуда удочки. Не дожидаясь холеры или еще какой гадости.

Еще пишут, что все же нападут они опять из Беларуси. А вот куда - тут мнения расходятся. Одни говорят, что попробуют снова ни Киев пойти, а другие - что пойдут вдоль польской границы до самой Молдовы, чтобы перерезать пути поставок западного оружия и боеприпасов. А как перережут - так и придет конец ВСУ: бери их голыми руками. Без патронов, ракет и снарядов много не навоюешь…

Ну про поход на Киев я много писать не буду. Как говориться, Herzlich Willkommen! В способности русских генералов много раз наступать на одни и те же грабли никто не сомневается. А вот про «польский поход 2.0» я бы поразмышлял.

Тут ведь какое дело? Если сейчас, по истечении почти восьми месяцев войны, посмотреть на карту, то можно увидеть, что от тех границ, которые Россия конролировала на 23 февраля, ее армия продвинулась не дальше чем на 200 км (максимальный бросок от Чонгара почти до Орехова). Но в среднем, не больше 50 - 100 км. А, например, под Бахмутом и Авдеевкой продвижение вообще составило от 0 до 5 км.

Теперь посмотрим сколько им нужно пройти, чтобы закрыть западную границу Украины. От западной границы Беларуси до Черновцов - 500 км с гаком. По бандеровским лесам. Это при том, что украинские войска всегда могут их обойти с фланга через польскую территорию. А они не могут их даже обстрелять: иначе это ж нападение на страну НАТО! Вы понимаете, что это утопия? Впрочем, Суровикин и не на такое способен! Армагеддон, бля… Положит он в этих лесах армию, всех мобиков угробит…

И даже если он каким-то чудом, неся огромные потери, на зубах, доползет до Черновцов, то и тогда он не перекроет каналы поставок: ведь есть еще почти 200 км границы с Румынией до которых Суровикину никак не дотянутся. Там его десантные корабли с нетерпением ждут «Нептуны» и «Гарпуны»... А еще можно оружие возить через Молдову… Это вообще неловленый мизер.

Так что зря Генштаб ВСУ переживает: я бы на их месте просто мечтал о том, чтобы Суровикин попытался повторить «подвиг» Тухачевского-Буденного-Сталина образца 1920 года. С тем же результатом…

Так что мой совет Суровикину будет такой: ты, мил человек, не умничай, иди на Киев. Там ты тоже получишь по зубам. Но быстро и бежать обратно будет недалеко. Да и потерь будет меньше. И позору - тоже.

Но, похоже, что после того, как было найдено противоядие от иранских мопедов, атака из Белоруссии - это новое «wunderwaffe» Путина. И значит «железная воля фюрера» опять бросит людей в бессмысленную бойню… Что ж, счастливо покорячиться… Людей только жалко. Боже, как их всех жалко…

Но, конец один: враг будет разбит и победа будет за нами. Потому, что наше дело - правое.

Слава Украине!

Альфред Кох, «Фейсбук»

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