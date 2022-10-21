«На баржи грузят всё»: оккупанты готовятся к «жесту доброй воли» в Херсоне 3 21.10.2022, 12:42

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иллюстрационное фото

Новые подробности о бегстве российских войск из города.

В ожидании контрнаступления ВСУ российские оккупанты начали вывозить из оккупированного Херсона все, что могут переправить через Днепр. Баржами вывозят технику, мебель и даже пожарные автомобили и кареты скорой помощи.

Об этом сообщает «24 канал» со ссылкой на собственные источники в спецслужбах. Отмечается, что россияне эвакуируются из Херсона все, включая работников ФСБ.

«В спецслужбах рассказали, что Херсон будто вымер. Российские захватчики решили, как и многочисленные разы до того, просто бежать, прихватив с собой все, что смогут вывезти. В частности, технику и мебель из общественных заведений, банков, пенсионного фонда и т. п. Кроме этого, россияне традиционно грабят пустые дома гражданских херсонцев. На баржи грузят даже пожарную технику и кареты скорой помощи», – говорится в сообщении.

Отмечается, что местные магазины, в которых еще недавно заставляли рассчитываться рублями, уже их не принимают.

В спецслужбах также отметили, что после объявления так называемого «военного положения» на временно оккупированных территориях Украины, оккупанты начали массово бежать из Херсона. Они уезжают на гражданских автомобилях, прикрываясь мирными жителями.

«Несмотря на заявления кремлевских пропагандистов о том, что Россия на оккупированных территориях Украины останется навсегда, её военные уже в это не верят. Массово бегут даже ФСБшники с семьями. Более того, для этого им выдали план эвакуации», – сообщает «24 канал».

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