Предприниматель: Нам и так было непросто, а сейчас какая бездна разверзлась 1 21.10.2022, 12:45

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Сдерживание цен сильно бьет по бизнесу.

На этой неделе ex-press.by задал вопрос предпринимателям и бизнесменам, повышали ли они в последнее время цены на свои товары и услуги или не рисковали этого делать? Уже 19 октября правительство Беларуси отменило запрет на повышение цен, который действовал с 6 октября по приказу Лукашенко, и ввело альтернативу. В Беларуси ввели регулирование цен как на отечественные товары, так и на импорт. Предприниматели Жодино и Борисова поделились своими мнениями о том, что происходит с ценами и к чему это приведет.

Денис:

— Сейчас наценку пришлось снизить, а за этим последует снижение рентабельности продаж и доход. Последствия этого — уменьшение ассортимента, отказ от определенной категории товаров. Цены на все товары зафиксированы, и устанавливать наценку, которая гарантированно покроет издержки, невозможно. Очень сложно поддерживать ассортимент, тем более его расширять. И ничего хорошего нас не ждет в ближайшее время.

Александр:

— Предприятие не имеет собственных оборотных средств, наши поставщики материалов и комплектующих работали с нами за счет обмена готовой продукцией. Теперь, по постановлению, сделки по бартеру ограничат. Согласуют ли все сделки в исполкомах? Большой вопрос. Сейчас всем будет тяжело. Проверки, конечно же, продолжатся, и наверняка со всеми последствиями. Я считаю, что любое ограничение в ценообразовании ведет к снижению рентабельности. Сложно даже загадывать, что найдет у тебя очередная ревизия. По сути, что захочет, то и найдет.

Татьяна:

— Я работаю на небольшом частном предприятии, нашу продукцию покупали многие юрлица, а сейчас пока резко отказываются ее покупать. Что будет, не знаю. Изучаем новую инструкцию — 22 листа, надо решить, как нам быть.

Ольга:

— По лезвию ножа ходим. Я предприниматель и до сих пор в растерянности. Привезли товар, нужно сравнить цены на эту продукцию за 6 октября и за сегодня, все сверить и подкорректировать, если где-то указано неверно. Что в целом ждет рынок розничной торговли в ближайшее время, сложно сказать.

А еще ассортиментные перечни будут утверждаться исполкомом. Смешно! Сколько времени придется проводить в исполкомах частникам, согласовывать каждую позицию? Все это популизм, сдерживание цен страшнее санкций ударит по бизнесу, да и вообще по экономике страны.

Сергей:

— Безысходность. В настроениях белорусского бизнеса именно безысходность. Регулировать цены — это просто отстой. Никаких привилегий для местного бизнеса, никакого стимулирования отечественных производителей. Нам и так было непросто, а сейчас какая бездна разверзлась. Если бы приказами можно было регулировать цены, то это было бы и на Западе, и в Китае, и в США. Но мы идем своим путем, а куда не понимают даже те, кто принимают решения.

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