«Мы подобрали «трехсотого» российского разведчика, а затем оказалось, что он был в Буче» 21.10.2022, 12:50

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Украинский боец «Сокол» рассказал о случае на передовой.

Боец с позывным «Сокол» один из тех, кто занимается эвакуацией наших раненых с передовой. Каждый день он вместе с другими военными медиками спасает жизнь нашим бойцам. Среди тех, кого спас, был и российский военнослужащий, которого бросили умирать на Харьковщине. Как оказалось позже – этот оккупант был в Буче.

Об этом «Сокол» рассказал в интервью, опубликованном на странице главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова в Youtube.

«Мы на Харьковщине взяли одного «трехсотого». Их. Разведчика. Они говорят, что «своих не бросаем». Но этого они бросили с БМП, когда убегали. Мы этого «трехсотого» подобрали. Он был тяжело ранен в грудную клетку. Учитывая гуманизм украинских врачей и вообще украинских военных, ему оказали необходимую медицинскую помощь. На сегодня – я его видел в тик-токе, он уже счастлив, хорошо разговаривает и так далее. Когда мы его брали, и когда мы ему оказывали медицинскую помощь, я увидел на его руках женские часы, а в его кармане нашли чужой телефон. Когда телефон открыли, там были фотографии и рисунки девочки 13-14 лет. Все признаки того, что он отжал эти часы и телефон. Когда мы начали его расспрашивать, выяснилось, что это «чудо» было в Буче. У меня, как у врача, есть чувство сочувствия, но когда я увидел и услышал это, то это сострадание исчезло. Они к нам пришли и должны остаться удобрять землю и запомнить на сотни лет, что украинцев не стоит лезть, если Украина не приглашает в гости», - говорит «Сокол».

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