ЕС запускает программу предоставления экстренного убежища в зимний период для Украины 1 21.10.2022, 13:07

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Также Евросоюз увеличит гуманитарную помощь украинцам.

Европейский союз откроет пункты временного размещения в нескольких областях Украины. Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич во время визита в Украину 20 октября, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Будет развернуто 500 пунктов временного размещения в Ровенской области, 550 в Бучанском районе (в дополнение к имеющейся 1 тыс. коек) и 600 в Харьковской области. Каждый пункт может принять до пяти человек и полностью оборудован кроватями и обогревателями.

Пункты временного размещения будут оборудованы душевыми, туалетами, основными наборами туалетных принадлежностей и общими местами для сбора или еды.

Также Евросоюз увеличивает гуманитарную помощь Украине на €175 млн, говорится в сообщении.

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