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Люк Скайуокер из «Звездных войн» помог собрать армию из 500 дронов для Украины

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  • 21.10.2022, 13:16
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Люк Скайуокер из «Звездных войн» помог собрать армию из 500 дронов для Украины
Марк Хэмилл

Знаменитый актер присоединился к проекту United24 после разговора с Зеленским.

Американский актер Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера в фильмах «Звездные войны», заявил о том, что Украина получила свыше 500 дронов с момента его присоединения к фандрейзинговой платформе United24 в качестве амбассадора.

Об этом пишет Bloomberg.

«Очень просто: Украине нужны беспилотники. Они определяют исход войны, они защищают свою землю, свой народ, они следят за границей, они – глаза в небе. Я был действительно шокирован, потому что они дают мне эти обновления по крайней мере два или три раза в неделю о том, что происходит, и они сказали, что получили более 500 дронов с тех пор, как я начал это», – поделился Хэмилл.

Хэмилл присоединился к проекту United24 в качестве амбассадора после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он стал первым послом, который будет помогать собирать средства в поддержку наших защитников на «Армию дронов».

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