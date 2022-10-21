Машина как у Джеймса Бонда: польские пограничники показали, на каком авто передвигались контрабандисты 21.10.2022, 13:19

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Автомобиль изъят в качестве вещественных доказательств.

Часто мы слышим про задержания контрабанды сигарет на границе с Польшей и Литвой. Но куда дальше везут контрабанду те, кому удалось проехать границу? Судя по сообщениям польской полиции, в приграничных районах создаются склады, откуда нелегальные сигареты увозят дальше вглубь ЕС. Группу таких курьеров задержали во вторник, 18 октября. Их AUDI A8 была подготовлена к погоням в стиле автомобилей «Агента 007», рассказывает autogrodno.by.

По информации пограничников Подляшья, во время проверки территорий в коммуне Гибы (вблизи города Августова), они обнаружили AUDI, полностью загруженную коробками с сигаретами без польских акцизных марок.

Всего в легковом автомобиле и в помещении, где его обнаружили, пограничники нашли 22 000 пачек нелегальных сигарет. Их оценили в 324 000 злотых. Это около 66 000 долларов США.

Выяснилось также, что контрабандисты подготовили AUDI на случай погони. А именно, за задним бампером легковушки соорудили два небольших отсека с крышками, которые открывались из салона автомобиля. Для этого под днищем машины протянули тросики – одним концом они крепились к крышкам тайников, а другим к ручкам, установленным слева и справа от центрального тоннеля внутри салона AUDI.

Потянув за ручки, крышки тайников открывались, откуда на дорогу высыпались самодельные шипы.

Мужчинам предъявлено обвинение в совершении уголовного правонарушения, за которое есть риск крупного штрафа и утраты незаконных товаров.

В качестве вещественных доказательств по делу был также изъят автомобиль Audi A8 стоимостью 25 тысяч злотых (около 5 тысяч долларов США).

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