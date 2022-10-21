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«Вот это контент!»: впечатляющее видео перехвата ВСУ российской ракеты

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  • 21.10.2022, 13:21
  • 10,656
«Вот это контент!»: впечатляющее видео перехвата ВСУ российской ракеты

Кадры работы украинской ПВО были сняты в Запорожской области.

В соцсетях появилось впечатляющее видео перехвата крылатой ракеты, выпущенной ВС РФ по территории Украины.

Предварительно, обнародованные кадры были сняты где-то в Запорожской области.

На них видно, как ракета летит над промышленной зоной, однако, в результате перехвата украинской ПВО взрывается прямо в воздухе.

«Вот это контент!», — не сдерживая эмоций отметил автор видео.

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