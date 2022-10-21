«Вот это контент!»: впечатляющее видео перехвата ВСУ российской ракеты

«Вот это контент!»: впечатляющее видео перехвата ВСУ российской ракеты6
- 21.10.2022, 13:21
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Кадры работы украинской ПВО были сняты в Запорожской области.
В соцсетях появилось впечатляющее видео перехвата крылатой ракеты, выпущенной ВС РФ по территории Украины.
Предварительно, обнародованные кадры были сняты где-то в Запорожской области.
На них видно, как ракета летит над промышленной зоной, однако, в результате перехвата украинской ПВО взрывается прямо в воздухе.
«Вот это контент!», — не сдерживая эмоций отметил автор видео.
A Russian cruiser missile was shot down in the Zaporizhzhia region. pic.twitter.com/sfzH1VSW5B— Paul Jawin (@PaulJawin) October 21, 2022