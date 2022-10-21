«Вот это контент!»: впечатляющее видео перехвата ВСУ российской ракеты 6 21.10.2022, 13:21

10,656

Кадры работы украинской ПВО были сняты в Запорожской области.

В соцсетях появилось впечатляющее видео перехвата крылатой ракеты, выпущенной ВС РФ по территории Украины.

Предварительно, обнародованные кадры были сняты где-то в Запорожской области.

На них видно, как ракета летит над промышленной зоной, однако, в результате перехвата украинской ПВО взрывается прямо в воздухе.

«Вот это контент!», — не сдерживая эмоций отметил автор видео.

A Russian cruiser missile was shot down in the Zaporizhzhia region. pic.twitter.com/sfzH1VSW5B — Paul Jawin (@PaulJawin) October 21, 2022

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».