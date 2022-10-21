Фельштинский: Россия может нанести ядерный удар именно с территории Беларуси 19 21.10.2022, 13:21

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Юрий Фельштинский

Фото: charter97.org

У свободного мира есть все основания как можно скорее свергнуть режим Лукашенко.

Российский правитель Владимир Путин - опасный человек, который вполне может применить ядерное оружие.

Такое мнение озвучил американский историк-исследователь современной России, доктор исторических наук Юрий Фельштинский.

«Украина должна договориться с союзниками, чтобы ей дали разрешение наносить удары по территории Беларуси и России. Путин предпримет еще одну попытку захватить Киев, но она будет провальной. Украинская армия за эти 8 месяцев стала еще сильнее. Проблема вот в чем: Путин делает последнюю попытку выиграть войну конвенционным оружием. Первый эшелон своей армии он потерял, но мобилизовать определенное количество людей сможет», - сказал историк.

Фельштинский отметил, что армия оккупантов имеет преимущество - наносить удары с воздуха. А другой очень весомый козырь - ядерное оружие.

«Наиболее слабое звено - Беларусь. Надо начать наступательные действия в отношении Беларуси. У нас, у свободного мира, есть все основания свергнуть диктатора Лукашенко. Россия может нанести ядерный удар по Украине именно с территории Беларуси», - добавил Фельштинский.

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